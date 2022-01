Salto con gli sci, Torneo dei Quattro Trampolini 2022 Bischofshofen: doppietta norvegese, Kobayashi quarto (Di sabato 8 gennaio 2022) La 70esima edizione del Torneo dei Quattro Trampolini 2021/2022 si chiude con una bella doppietta norvegese. A Bischofshofen, decima tappa della Coppa del Mondo, a trionfare è Marius Lindvik, che con 291.7 punti precede il connazionale Halvor Egner Granerud di Quattro punti (287.7). Per Lindvik, secondo nella classifica della kermesse, trova così il primo successo sul circuito maggiore, grazie ad un secondo Salto fenomenale che gli vale 154.1 punti. A chiudere il podio è l’austriaco Jan Hoerl (285.7), mentre il vincitore del Torneo, il giapponese Ryoyu Kobayashi, si “accontenta” del quarto posto con 282.3 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) La 70esima edizione deldei2021/si chiude con una bella. A, decima tappa della Coppa del Mondo, a trionfare è Marius Lindvik, che con 291.7 punti precede il connazionale Halvor Egner Granerud dipunti (287.7). Per Lindvik, secondo nella classifica della kermesse, trova così il primo successo sul circuito maggiore, grazie ad un secondofenomenale che gli vale 154.1 punti. A chiudere il podio è l’austriaco Jan Hoerl (285.7), mentre il vincitore del, il giapponese Ryoyu, si “accontenta” delposto con 282.3 punti. SportFace.

Advertising

robersperanza : Con la Legge di Bilancio il fondo per il SSN passa a 124 miliardi. Poco più di due anni fa, quando sono diventato m… - DadoneFabiana : L’Italia è stato il Paese capofila nel mondo nel 2020, abbiamo reagito con precisione e tempestività. Il mondo del… - iamvaleria87 : @chiara_m00 Onestamente la trovo una lingua molto sensuale diciamo??però per noi è abbastanza complicata mannaggia!… - sportface2016 : Salto con gli sci, Torneo dei Quattro Trampolini #Bischofshofen: doppietta norvegese, #Kobayashi quarto - chiara_m00 : @iamvaleria87 non so sas sono appassionata del salto con gli sci ed è da anni che sono davvero fan di Kamil Stoch e… -