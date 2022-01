Polonia, Lewandowski: “Addio di Paulo Sousa? Ero scioccato e deluso” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non riuscivo a crederci, ero scioccato e deluso. Non c’erano segnali di questo Addio sorprendente. Il modo in cui è successo lascia molto a desiderare. Penso che questa sia solo la cosa peggiore dell’intera situazione. Forse questo ci motiverà ulteriormente per lo spareggio playoff contro la Russia“. Al giornale polacco Sport, Robert Lewandowski commenta con queste parole l’Addio alla Nazionale polacca del Ct Paulo Sousa, che ha accettato l’offerta del Flamengo. L’ex tecnico della Fiorentina ha preso le redini della selezione a gennaio 2021 e l’ha lasciata a dicembre: in totale sei vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte in 15 partite. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non riuscivo a crederci, ero. Non c’erano segnali di questosorprendente. Il modo in cui è successo lascia molto a desiderare. Penso che questa sia solo la cosa peggiore dell’intera situazione. Forse questo ci motiverà ulteriormente per lo spareggio playoff contro la Russia“. Al giornale polacco Sport, Robertcommenta con queste parole l’alla Nazionale polacca del Ct, che ha accettato l’offerta del Flamengo. L’ex tecnico della Fiorentina ha preso le redini della selezione a gennaio 2021 e l’ha lasciata a dicembre: in totale sei vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte in 15 partite. SportFace.

