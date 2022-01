Nuovo farmaco anti-Covid: in arrivo all’ospedale di Bergamo per i primi 50 pazienti (Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo. Il nome, piuttosto difficile da memorizzare, pare quasi uno scioglilingua: Molnupiravuir. Per tutti tutti è la pillola anti Covid. Arriverà presto a Bergamo, precisamente all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sono in dirittura d’arrivo le prime dosi del farmaco antivirale che ha ottenuto il via libera lo scorso 22 dicembre dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. La distribuzione è affidata alle Regioni e l’ospedale cittadino è stato individuato tra le strutture autorizzate a somministrarlo, in quanto hub regionale dotato dell’unica unità operativa di Malattie infettive della provincia. “La dotazione iniziale – fanno sapere dall’Asst Papa Giovanni XXIII – punta a raggiungere i primi 50 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022). Il nome, piuttosto difficile da memorizzare, pare quasi uno scioglilingua: Molnupiravuir. Per tutti tutti è la pillola. Arriverà presto a, precisamentePapa Giovanni XXIII, dove sono in dirittura d’le prime dosi delvirale che ha ottenuto il via libera lo scorso 22 dicembre dall’Aifa, l’Agenzia italiana del. La distribuzione è affidata alle Regioni e l’ospedale cittadino è stato individuato tra le strutture autorizzate a somministrarlo, in quanto hub regionale dotato dell’unica unità operativa di Malattie infettive della provincia. “La dotazione iniziale – fanno sapere dall’Asst Papa Giovanni XXIII – punta a raggiungere i50 ...

