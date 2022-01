Napoli – Sampdoria | ultime dalle sedi e probabili formazioni

(Di sabato 8 gennaio 2022)si affrenteranno allo stadio Diego Armando Maradona domenica 9 gennaio alle ore 16:30, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021-22QUISeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Come riportato dal sito ufficiale del club, gli azzurri preparano il match contro lain programma allo Stadio Maradona domani alle ore 16.30. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla ed esercitazioni su palla inattiva. LE SCELTE DI SPALLETTI Meret, Malcuit, Mario Rui, Osimhen e Lozano sono ancora positivi al Covid-19, come anche Spalletti ed un membro dello staff. ...

Probabili formazioni/ Diretta tv: per Insigne ora conta il presente SERIE A, PARTITE RINVIATE O PORTE CHIUSE? Intanto, in attesa di conoscere le novità che emergeranno dall'assemblea ...Il difensore, che ha scelto la maglia numero 3, potrà scendere in campo già domani pomeriggio nella partita che ilgiocherà al Maradona con la. In un video diffuso attraverso il ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo D’Aversa ha presentato la sfida contro il Napoli: le parole del tecnico della Sampdoria in conferenza stampa Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ..."Non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, dobbiamo essere bravi a ragionare e andare oltre" Non vuole cercare alibi Roberto D'Aversa. Anche di fronte alle assenze e al periodo generale di incert ...