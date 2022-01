Insigne saluta i tifosi del Toronto: “All for one” – VIDEO (Di sabato 8 gennaio 2022) Lorenzo Insigne saluta i tifosi del Toronto, il capitano del Napoli ha firmato per il club che milita in MLS. Si trasferirà a giugno. Da oggi è cominciata l’avventura di Insigne col Toronto, l’attaccante del Napoli vestire la maglia della squadra canadese che milita in MLS. I tifosi del Toronto sono già pazzi di lui sui social ed Insigne non ha voluto deluderli. In un VIDEO il giocatore, che resterà a Napoli fino a giugno, ha detto: “Ciao volevo salutare tutti i tifosi del Toronto, sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one!“. Grande entusiasmo per Insigne che non ha rinnovato con il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 gennaio 2022) Lorenzodel, il capitano del Napoli ha firmato per il club che milita in MLS. Si trasferirà a giugno. Da oggi è cominciata l’avventura dicol, l’attaccante del Napoli vestire la maglia della squadra canadese che milita in MLS. Idelsono già pazzi di lui sui social ednon ha voluto deluderli. In unil giocatore, che resterà a Napoli fino a giugno, ha detto: “Ciao volevore tutti idel, sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one!“. Grande entusiasmo perche non ha rinnovato con il ...

