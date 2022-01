Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa la ramanzina ai concorrenti: “Tutti ci dobbiamo vergognare. Mi viene la rabbia perché la faccia la perdete voi. Se non ce la fate, quella è la porta” (Di sabato 8 gennaio 2022) C’era Grande attesa per la puntata del Grande Fratello Vip di ieri 7 gennaio. L’appuntamento con il reality di Canale 5 era infatti inizialmente previsto per lunedì 10 gennaio ma è stato inaspettatamente anticipato per la comunicazione di un provvedimento a seguito di alcuni comportamenti dei concorrenti negli ultimi giorni. Infatti la puntata è iniziata con il conduttore Alfonso Signorini non in studio, bensì in un’area interna alla Casa: “Voglio guardare in faccia i miei vipponi perché non li riconosco più”, ha esordito il padrone di casa. Dopo aver mostrato cosa fosse accaduto nei giorni scorsi, tra liti e scontri furiosi, Alfonso Signorini ha chiarito alcune questioni, con protagoniste in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) C’eraattesa per la puntata delVip di ieri 7 gennaio. L’appuntamento con il reality di Canale 5 era infatti inizialmente previsto per lunedì 10 gennaio ma è stato inaspettatamente anticipato per la comunicazione di un provvedimento a seguito di alcuni commenti deinegli ultimi giorni. Infatti la puntata è iniziata con il conduttorenon in studio, bensì in un’area interna alla Casa: “Voglio guardare ini miei vipponinon li riconosco più”, ha esordito il padrone di casa. Dopo aver mostrato cosa fosse accaduto nei giorni scorsi, tra liti e scontri furiosi,ha chiarito alcune questioni, con protagoniste in ...

