GF Vip, Alessandro contro Sophie: «Fai la fenomena» (Di sabato 8 gennaio 2022) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, al termine dell'ultima puntata del GF Vip, hanno avuto una pesante discussione. Ad accendere la miccia è stata l'immunità dal televoto che l'ex tentatore ha regalato a Gianmaria Antinolfi. GF Vip: lite al vetriolo tra Alessandro e Sophie L'ultima messa in onda del GF Vip è stata ricca di colpi di scena. Uno di questi, senza ombra di dubbio, è quello che ha visto come protagonista Alessandro Basciano. Il ragazzo, chiamato a regalare l'immunità dal televoto ad uno dei suoi coinquilini, ha scelto Gianmaria Antinolfi. La decisione ha lasciato tutti a bocca aperta. Considerata la love story con Sophie Codegoni, infatti, ci si aspettava che la sua preferenza ricadesse proprio su di lei. La stessa ex tronista è rimasta sconcertata quando ha scoperto la ...

