(Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - La raccomandazione sempre ripetuta in questi giorni è mascherina e distanziamento. Ma come si fa in uno dei mestieri più antichi del mondo in tempi di Coronavirus? E così al "Wellcum", il-bordellono a ridosso del confine con l'Italia e a 6 chilometri da Tarvisio, giunge conferma che nove lavoratrici (che là vengono chiamate "")risultateal test, nonostante tutte le precauzioni e i clienti possano entrare solo se vaccinati o guariti. Il "Wellcum" è unadidi lusso, travestita da centro benessere, che in tempi normali ospita fino a 100 "" contemporaneamente, per lo piu' ragazze dell'Est Europa che così si guadagnano da vivere. Quando ne vengono a mancare all'improvviso nove, significa una perdita ...

Advertising

sulsitodisimone : Chiusa in Carinzia una mega-casa di piacere, 9 'damen' sono positive - Agenzia_Italia : Chiusa in Carinzia una mega-casa di piacere, 9 'damen' sono positive -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa Carinzia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Le persone che hanno frequentato il 'Wellcum' tra il 31 dicembre e il 5 gennaio - ha comunicato Gerd Kurath, direttore del servizio stampa del Land- dovrebbero assolutamente controllare le ...di là sono, non so cosa succederà ma penso che sarò tutelata a livello economico". Alberto ... Per gli hotel insaracinesce semiabbassate. Rimangono aperti solo per i viaggi d'affari e ...Ora tutto questo traffico si è interrotto, almeno temporaneamente con il "Wellcum" che è stato chiuso in punta di piedi "fino a data da destinarsi" senza fornire spiegazioni, anche se è evidente che ...La Slovenia ha un problema di fabbisogno energetico, è vero, e certo non è la sola. Avrebbe avuto il tempo per pensare a qualcosa di diverso ma ormai è chiaro che l’unica proposta sul tappeto resta qu ...