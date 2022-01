Atp Cup 2022: il montepremi e il prize money (Di domenica 9 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp Cup 2022, torneo per selezioni nazionali tennistiche di scena dall’1 al 9 gennaio. L’Italia di Matteo Berrettini e Jannik Sinner sfiderà Russia, Australia e Francia nel contesto del girone B; oltre il capitolino e l’altoatesino, già citati, il gruppo azzurro potrà contare su Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Dopo la finale del 2021, i talenti nostrani tenteranno di arrivare sino in fondo e superare anche l’ultimo scoglio. Non parteciperà Novak Djokovic, ritiratosi a pochi giorni dall’inizio dell’evento, così come non ci saranno Andrey Rublev e Dominic Thiem. Il prize money totale dell’evento in questione corrisponde a 12 milioni e 337mila 010 euro, il doppio rispetto all’edizione 2021. Vi saranno ben tre metodologie specifiche per ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ile ildell’Atp Cup, torneo per selezioni nazionali tennistiche di scena dall’1 al 9 gennaio. L’Italia di Matteo Berrettini e Jannik Sinner sfiderà Russia, Australia e Francia nel contesto del girone B; oltre il capitolino e l’altoatesino, già citati, il gruppo azzurro potrà contare su Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Dopo la finale del 2021, i talenti nostrani tenteranno di arrivare sino in fondo e superare anche l’ultimo scoglio. Non parteciperà Novak Djokovic, ritiratosi a pochi giorni dall’inizio dell’evento, così come non ci saranno Andrey Rublev e Dominic Thiem. Iltotale dell’evento in questione corrisponde a 12 milioni e 337mila 010 euro, il doppio rispetto all’edizione 2021. Vi saranno ben tre metodologie specifiche per ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - SaraMas : RT @cronaca_di_ieri: 05/01/22 Basilashvili non ce la fa: malore in campo, non riesce a respirare durante la sfida con Tsitsipas in ATP Cup… - livetennisit : ATP Cup, ATP 250 Melbourne e Adelaide e WTA 500 di Adelaide: LIVE le Finali con il dettaglio (LIVE) - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 05/01/22 Basilashvili non ce la fa: malore in campo, non riesce a respirare durante la sfida con Tsitsipas in ATP Cup… - tennisclubsntg : Shapovalov vs Safiullin; Auger-Aliassime vs Medvedev | ATP Cup 2022 Semi... -