WTA Adelaide I 2022 | risultati 7 gennaio Ashleigh Barty in semifinale in due partite

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Oggi, venerdì 7, il torneoInternational Idi tennis, di categoria WTA 500, che si gioca sul cemento outdoor di, in Australia, vede andare in scena tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare, mentre domani si disputeranno le semifinali. Non ci sono più azzurre nel main draw. Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding e del mondo, la padrona di casa australiana, batte la numero 6, la statunitense Sofia Kenin, per 6-3 6-4 e domani affronterà la testa di serie numero 5, la polacca Iga Swiatek, che elimina la bielorussa Victoria Azarenka per 6-3 2-6 6-1. Nella parte bassa, invece, la numero 7 del tabellone, la kazaka Elena Rybakina, supera in rimonta la statunitense Shelby Rogers con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 e ...

Tutto pronto per una nuova giornata di tennis ad, Australia, dove è in corso un torneo combined ATP/. Si parte alle 01:30 della notte tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio. Si parte con Rybakina contro Doi sul Centre Court, mentre più tardi ...L'australiana, numero 1 del mondo per la 74ma settimana consecutiva e la numero 103 in totale, ha vinto la prima edizione del500 dinel 2020 e quest'anno è di nuovo in semifinale nel ...Il programma e l'ordine di gioco di sabato 8 gennaio di Wta e Atp Adelaide 2022: ecco gli orari con fuso orario dall'Australia ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Rafael Nadal approda senza giocare in semifinale al Melbourne Summer Set, torneo Atp con un montepremi di 521.000 dollari in corso sul cemento australiano di Melbou ...