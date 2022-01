Venezia, la società chiede il 3-0 a tavolino ai danni della Salernitana (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il caos delle partite rinviate, non dalla Lega Calcio, per i numerosi contagi nelle squadre di Serie A continua a tenere banco. Dopo aver appreso della possibile penalità che graverebbe sul Bologna, anche il Venezia si schiera. Il presidente del club arancioneroverde, infatti, è uscito alla scoperto chiedendo il 3-0 a tavolino per la Salernitana. Le dichiarazioni del presidente del Venezia Duncan Niederauer, attuale numero uno della compagine lagunare, si è espresso sullo stop della partita Salernitana-Venezia chiedendo alla Lega Calcio di validare, a loro favore, il 3-0 a tavolino. Ecco le sue parole: “Ieri la nostra squadra era a Salerno in totale allineamento con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il caos delle partite rinviate, non dalla Lega Calcio, per i numerosi contagi nelle squadre di Serie A continua a tenere banco. Dopo aver appresopossibile penalità che graverebbe sul Bologna, anche ilsi schiera. Il presidente del club arancioneroverde, infatti, è uscito alla scopertondo il 3-0 aper la. Le dichiarazioni del presidente delDuncan Niederauer, attuale numero unocompagine lagunare, si è espresso sullo stoppartitando alla Lega Calcio di validare, a loro favore, il 3-0 a. Ecco le sue parole: “Ieri la nostra squadra era a Salerno in totale allineamento con le ...

