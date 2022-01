Tommaso Zorzi | lapidaria affermazione su Katia Ricciarelli! Media in tilt

(Di venerdì 7 gennaio 2022)si pronuncia suRicciarelli, L’dell’ex gieffino èe spiazzae webRicciarelli continua a far discutere pubblico e web, ma anche numerosi personaggi popolari e volti noti della tv. Dopo Francesca Cipriani e Antonella Mosetti, nelle ultime ore èa prendere posizione in merito alle parole “razziste” dell’ex signora Baudo, commentando i recenti avvenimenti con un lapidario post su twitter. Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ricezione”. Ma per fortunato un’educazione che me lo impedisce”risulta essere solo uno dei tanti personaggi che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Tra le tre, la più votata sarà la preferita del pubblico: sarà l'unica immune?vs Katia Ricciarelli/ "Vorrei poterle dare della vecchia scrofa ma..." Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè: ...GF Vip ,su tutte le furie: c'entra Katia Ricciarelli Al di fuori della Casa , molti ex gieffini e non solo, prendono le distanze per gli insulti senza filtro che la soprano Katia ...Tommaso Zorzi si pronuncia su Katia Ricciarelli, L’affermazione dell’ex gieffino è lapidaria e spiazza media e web Katia Ricciarelli continua a far discutere pubblico e web, ma anche numerosi personag ...Con le sue uscite scomposte, Katia Ricciarelli pare stia diventando un problema per il GF Vip. A tuonare contro la soprano anche l’ex vincitore del reality, che non le manda a dire. La presenza di Kat ...