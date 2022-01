Telefonata Draghi-Gravina, varie ipotesi. Anche porte chiuse in A (Di venerdì 7 gennaio 2022) ipotesi porte chiuse sul campionato di serie A. Al termine dell'assemblea odierna la Lega ha ribadito la volontà di andare avanti senza fermare il campionato nel pomeriggio in cui si affronta il tema del protocollo e delle richieste a governo e regioni in tema di uniformità degli interventi della Asl. Sul merito è intercorsa una Telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e quello della Federcalcio Gabriele Gravina.Come riferisce l'edizione online della Gazzetta dello Sport "un colloquio senza nessuna tensione, e senza nessun aut aut. Ma con Draghi "preoccupato" che si è rivolto a Gravina per chiedergli lo stato dell'arte nel mondo del calcio in questo momento davvero complicato". Gravina ha fatto presente come serie B, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022)sul campionato di serie A. Al termine dell'assemblea odierna la Lega ha ribadito la volontà di andare avanti senza fermare il campionato nel pomeriggio in cui si affronta il tema del protocollo e delle richieste a governo e regioni in tema di uniformità degli interventi della Asl. Sul merito è intercorsa unatra il presidente del Consiglio Marioe quello della Federcalcio Gabriele.Come riferisce l'edizione online della Gazzetta dello Sport "un colloquio senza nessuna tensione, e senza nessun aut aut. Ma con"preoccupato" che si è rivolto aper chiedergli lo stato dell'arte nel mondo del calcio in questo momento davvero complicato".ha fatto presente come serie B, ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - Efisio31251859 : RT @ElGusty99523701: Peracciniamoci che torneremo all la normalità ?????????? VON DRAKEN HA CARTA BIANCA, VEDIAMO SE LA SERIE A HA IL CORAGGIO… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Convocata un'Assemblea d'urgenza della Lega di Serie A, si parla di pubblico negli stadi dopo la telefonata di… - Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergenza Cov… - pich_pd : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergenza Cov… -