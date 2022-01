Social network di Trump, è tutto pronto: si parte il 21 febbraio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – Il Social network di Donald Trump sta per aprire i battenti, come rende noto l’Ansa. Truth, il Social network di Trump Dunque ci siamo, dopo tanto chiacchierare. Il lancio del Social network dell’ex-presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a partire. Secondo quanto si apprende dall’Apple Store, l’attivazione dell’app “Truth Social” è attesa per il 21 febbraio prossimo, con caratteristiche simili alla connessione online di Facebook. Trump era stato bannato da tutti i Social attualmente in voga: Facebook, Twitter e Youtube. A un anno da Capitol Hill O quanto meno, poco più. Era infatti il 6 gennaio 2021 quando si è verificato il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – Ildi Donaldsta per aprire i battenti, come rende noto l’Ansa. Truth, ildiDunque ci siamo, dopo tanto chiacchierare. Il lancio deldell’ex-presidente degli Stati Uniti Donalda partire. Secondo quanto si apprende dall’Apple Store, l’attivazione dell’app “Truth” è attesa per il 21prossimo, con caratteristiche simili alla connessione online di Facebook.era stato bannato da tutti iattualmente in voga: Facebook, Twitter e Youtube. A un anno da Capitol Hill O quanto meno, poco più. Era infatti il 6 gennaio 2021 quando si è verificato il ...

