Scuole, vertice a palazzo Mosti: “Oltre a medie ed elementari chiuse anche le materne” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDall’ufficio stampa di palazzo Mosti: In data odierna il sindaco Clemente Mastella ha convocato i sindaci dei centri più popolosi della provincia di Benevento (Franco Damiano di Montesarchio, Cienzino Falzarano di Airola, Angelo Ciampi di San Giorgio del Sannio. Collegato il sindaco di San Bartolomeo in Galdo), nonché il vicepresidente della Provincia, Nino Lombardi, ai fini di fronteggiare la situazione covid. Il sindaco Mastella si era confrontato in merito prima dell’incontro i sindaci di Sant’Agata dei Goti e Telese. Ha partecipato inOltre l’assessore alla Sanità Alessandro Rosa. Si è deciso di istituire finché durerà l’emergenza, un comitato di gestione dell’emergenza di cui faranno parte i sindaci, per prendere in maniera uniforme le decisioni più opportune. Nella giornata di oggi alla luce ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDall’ufficio stampa di: In data odierna il sindaco Clemente Mastella ha convocato i sindaci dei centri più popolosi della provincia di Benevento (Franco Damiano di Montesarchio, Cienzino Falzarano di Airola, Angelo Ciampi di San Giorgio del Sannio. Collegato il sindaco di San Bartolomeo in Galdo), nonché il vicepresidente della Provincia, Nino Lombardi, ai fini di fronteggiare la situazione covid. Il sindaco Mastella si era confrontato in merito prima dell’incontro i sindaci di Sant’Agata dei Goti e Telese. Ha partecipato inl’assessore alla Sanità Alessandro Rosa. Si è deciso di istituire finché durerà l’emergenza, un comitato di gestione dell’emergenza di cui faranno parte i sindaci, per prendere in maniera uniforme le decisioni più opportune. Nella giornata di oggi alla luce ...

anteprima24 : ** Scuole, vertice a palazzo Mosti: 'Oltre a medie ed elementari chiuse anche le #Materne' **… - telodogratis : Covid19 e scuole, vertice dei sindaci del Siracusano, serve ok di Asp per la Dad - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Covid19 e scuole, vertice dei sindaci del Siracusano, serve ok di Asp per la Dad - - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19 e scuole, vertice dei sindaci del Siracusano, serve ok di Asp per la Dad -… - QuiNewsElba : Covid, oggi il vertice dei sindaci sulle scuole #attualità #Portoferraio #Elba -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole vertice Covid - 19: da lunedì scuole chiuse a Messina Scuole chiuse e lezioni con didattica a distanza (Dad) a Messina, per due settimane a partire da ... Il provvedimento è stato preso dal sindaco, Cateno De Luca, a conclusione del vertice organizzato ...

Omicron, ospedali sotto stress per i ricoveri. Ecco cosa sta succedendo È in corso un vertice, si cerca una soluzione, potrebbe essere aperto un altro ospedale dedicato al virus in provincia di Catania. In questa condizione vogliono riaprire le scuole ? Una follia . ...

Scuole, vertice a palazzo Mosti: "Oltre a medie ed elementari chiuse anche le materne" anteprima24.it Parisi (Anci Benevento): posticipare l'apertura delle scuole di prorogare la chiusura delle scuole di almeno quindici giorni al fine di consentire, in questo periodo, di intensificare la campagna vaccinale". Così Domenico Parisi, vertice sannita ...

Sindaci del Catanese contro la riapertura delle scuole lunedì: “screening o chiuderemo” I sindaci del territorio di Caltagirone, nel Catanese, chiuderanno le scuole se la Regione Sciliana non ne rinvierà l’apertura o se non sarà realizzato entro domenica prossima uno screening di tutta l ...

chiuse e lezioni con didattica a distanza (Dad) a Messina, per due settimane a partire da ... Il provvedimento è stato preso dal sindaco, Cateno De Luca, a conclusione delorganizzato ...È in corso un, si cerca una soluzione, potrebbe essere aperto un altro ospedale dedicato al virus in provincia di Catania. In questa condizione vogliono riaprire le? Una follia . ...di prorogare la chiusura delle scuole di almeno quindici giorni al fine di consentire, in questo periodo, di intensificare la campagna vaccinale". Così Domenico Parisi, vertice sannita ...I sindaci del territorio di Caltagirone, nel Catanese, chiuderanno le scuole se la Regione Sciliana non ne rinvierà l’apertura o se non sarà realizzato entro domenica prossima uno screening di tutta l ...