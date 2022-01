Scuola, De Luca: «In Campania elementari e medie rimangono chiuse». Ma il governo impugnerà l'ordinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha deciso di tenere chiuse le scuole medie ed elementari fino a fine gennaio. Immediato il braccio di ferro: da... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il governatore dellaVincenzo De, in diretta Facebook, ha deciso di tenerele scuoleedfino a fine gennaio. Immediato il braccio di ferro: da...

GiovaQuez : Governo pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca sulla scuola #COVID19 - Agenzia_Ansa : Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che nella Regione 'non apriremo le medie e le elementari.… - Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Scuola, De Luca: «In Campania elementari e medie rimangono chiuse». Ma il governo impugnerà l'ordinanza - tfabiani2 : Ma poi De Luca ha detto anche come potranno stare a casa per 20 giorni i genitori dei bambini che non vanno a scuol… -