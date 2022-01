Sassuolo | idea Leverbe per la difesa

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilsta guardando già per il futuro: l’è quella didel Pisa, le ultime sui neroverdi Ilsta studiando profili per il futuro e gli occhi cadono come spesso accade in Serie B. Il Ds Carnevali è molto attento alle situazioni della cadetteria e avrebbe messo gli occhi su un giocatore del Pisa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i neroverdi avrebbero messo gli occhi su Maximedei toscani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...che appare in miglioramento (un solo gol concesso agli attacchi strutturati di Atalanta e).i nomi a Spors bensì i ruoli e le caratteristiche degli uomini che sono più congeniali all'...Tra esse ildi Dionisi, suo ex allenatore. Il ragazzo però avrebbe già espresso la propriadi lasciare il club toscano solo per una destinazione di livello superiore.Il Sassuolo sta guardando già per il futuro: l’idea è quella di Leverbe del Pisa, le ultime sui neroverdi Il Sassuolo sta studiando profili per il futuro e gli occhi cadono come spesso accade in Serie ...Il commento di Sassuolo-Genoa, gara terminata con il risultati di 1-1, di Beppe Nuti e Alessandro Legnazzi nel nuovo "Grifo D'Attacco" ...