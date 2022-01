Sampdoria, emergenza totale contro il Napoli: out 4 titolari (Di venerdì 7 gennaio 2022) Archiviata la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, il Napoli si prepara al match di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. Gli azzurri non sono ancora certi di recuperare qualche altro calciatore da Covid-19 o dagli infortuni ma affronteranno una Sampdoria altrettanto rimaneggiata. Napoli Sampdoria (Getty Images)Sampdoria in emergenza per Napoli La Sampdoria di Roberto D’Aversa vive un momento poco positivo. I blucerchiati ieri si sono arresti alla voglia di rivalsa del Cagliari di Walter Mazzarri e hanno perso 1-2 lo scontro diretto per la salvezza. Domenica pomeriggio, i liguri si presenteranno al Maradona senza 4 ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Archiviata la sfida dell’Allianz Stadiumla Juventus, ilsi prepara al match di domenica pomeriggiola. Gli azzurri non sono ancora certi di recuperare qualche altro calciatore da Covid-19 o dagli infortuni ma affronteranno unaaltrettanto rimaneggiata.(Getty Images)inperLadi Roberto D’Aversa vive un momento poco positivo. I blucerchiati ieri si sono arresti alla voglia di rivalsa del Cagliari di Walter Mazzarri e hanno perso 1-2 lo sdiretto per la salvezza. Domenica pomeriggio, i liguri si presenteranno al Maradona senza 4 ...

Emergenza Sampdoria, doppio infortunio in difesa prima del match con il Napoli

Sarà una Sampdoria in piena emergenza difensiva quella che giocherà domenica contro il Napoli. I blucerchiati hanno infatti in forte dubbio i due centrali titolari Yoshida e Ferrari i quali sono usciti acciaccati dalla partita di Marassi.

