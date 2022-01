Ritrovato in buona salute 42enne scomparso ieri in centro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – È stata una pattuglia della Polizia di Stato a riconoscere tra i tanti turisti della zona del Vaticano Michele Quacquarelli, ilpugliese che aveva fatto perdere le sue tracce damattina. Gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, l’ufficio di polizia che stava coordinando le ricerche, hanno trovato Michele in via della Conciliazione; dopo averlo avvicinato e rassicurato lo hanno accompagnato nei loro uffici, dove finalmente ha potuto riabbracciare la mamma. L’uomo è in buone condizioni di. (Agenzia Dire)

