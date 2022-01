Quando riprende Uomini e Donne? Manca sempre meno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Feste finite, alberi spogli di ogni addobbo e panettoni in credenza. Con l’inizio del nuovo anno cambia anche la programmazione televisiva. O meglio, torna quella classica. Stop a film di Natale, si riprendono le vecchie abitudini. Che, in questo caso, fanno rima con Uomini e Donne. Già, che fine ha fatto il dating show condotto da Maria De Filippi? Il popolare programma, uno dei più seguiti in Italia, come molti altri si è preso un periodo di pausa per lasciare spazio programma e film a tema natalizio. Ma con la fine delle feste sono pronti a tornare, già tra pochi giorni. Uomini e Donne tornerà infatti a partire da lunedì prossimo, 10 gennaio. Lo stop è durato quasi un mese, giusto il tempo per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, che coinciderà anche con le storie dei protagonisti del programma di Maria De Filippi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Feste finite, alberi spogli di ogni addobbo e panettoni in credenza. Con l’inizio del nuovo anno cambia anche la programmazione televisiva. O meglio, torna quella classica. Stop a film di Natale, si riprendono le vecchie abitudini. Che, in questo caso, fanno rima con. Già, che fine ha fatto il dating show condotto da Maria De Filippi? Il popolare programma, uno dei più seguiti in Italia, come molti altri si è preso un periodo di pausa per lasciare spazio programma e film a tema natalizio. Ma con la fine delle feste sono pronti a tornare, già tra pochi giorni.tornerà infatti a partire da lunedì prossimo, 10 gennaio. Lo stop è durato quasi un mese, giusto il tempo per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, che coinciderà anche con le storie dei protagonisti del programma di Maria De Filippi ...

