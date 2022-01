(Di venerdì 7 gennaio 2022) commenta E' morto nella notte all'ospedale di Cecina Cristian Ghilli ,juniores di(skeet) che giovedì era rimasto ferito in un incidente avvenuto al termine di ...

MediasetTgcom24 : Pisa, si spara accidentalmente con il suo fucile: muore 19enne campione mondiale di tiro al volo #CristianGhilli… - fanpage: Cristian aveva appena 19 anni. Apparteneva alle Fiamme Oro, la squadra sportiva della polizia di Stato - Adnkronos : #Pisa, si spara accidentalmente durante battuta di caccia: morto 19enne.

... in provincia di. Il giovane era rimasto ferito da un colpo di fucile all'addome e alla mano partito accidentalmente dal suo fucile. Secondo quanto ricostruito, lo sparo e sarebbe partito quando ...... in provincia di. Il giovane e' rimasto ferito da un colpo di fucile all'addome e alla mano partito accidentalmente dal suo fucile mentre si era piegato per raccogliere i bossoli della battuta ...Il campione mondiale di tiro a volo, Cristian Ghilli, è morto a 19 anni durante una battuta di caccia con alcuni amici, a causa di un colpo accidentale partito dal suo fucile ...Un incidente durante una battuta di caccia è costato la vita a Cristian Ghilli, campione di tiro a volo juniores morto ieri a soli 19 anni. Ieri, ...