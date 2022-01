Mauro: 'Attacco imbarazzante, se Dybala e Chiesa non svoltano...' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Attacco Mauro: 'Attacco imbarazzante, se Dybala e Chiesa non svoltano...' "Il problema principale della Juve? Un fase d'attacco evanescente - è il parere del doppio ex Massimo Mauro, ieri sera all'Allianz Stadium per seguire da vicino Juve - Napoli - . Morata si dà da fare, ci mette un impegno encomiabile, ma non gli ...

CM.IT - Icardi e la Juventus, incontro col Psg: le ultime ...- Germain si sono incontrati per capire il da farsi in questa sessione di mercatoIl nome di Mauro ... col nuovo tecnico Xavi che lo vorrebbe al centro dell'attacco dei blaugrana sin da subito. Ma la ...

Mauro: "Attacco imbarazzante, se Dybala e Chiesa non svoltano..." La Gazzetta dello Sport Mercato Juventus: Icardi resta in attesa, Dybala ha tanta fretta L'ex capitano dell'Inter pronto a parlare con il PSG per trovare una soluzione. La Joya vuole conquistarsi il rinnovo in campo. Giorni decisivi per il futuro della Vecchia Signora.

Il Barcellona potrebbe prelevare Icardi in prestito dal Psg a gennaio Secondo la stampa spagnola, l'argentino potrebbe ridursi una parte dell'ingaggio pur di approdare nella società catalana ...

