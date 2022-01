Mascherine Ffp2, Crisanti: “Proteggono anche più del vaccino”. Il governo le pretende per i punti stampa di Draghi, ma a scuola continua a inviare le chirurgiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) A scuola solo Mascherine chirurgiche, alle conferenze stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi, del Comitato tecnico scientifico e ai pochi incontri preso i ministeri solo Ffp2. L’ultima volta è stata il 22 dicembre: al consueto meeting di fine anno con la stampa, organizzata dall’Ordine dei giornalisti, le misure di sicurezza erano chiare e scritte in un comunicato: “Distanziamento negli ambienti chiusi, riduzione delle presenze in sala e acceso consentito esibendo la mascherina Ffp2”. È così almeno dall’8 aprile dello scorso anno. Attorno al premier solo gente ben protetta mentre a scuola non si è mai vista una Ffp2. Eppure servirebbero come il pane, in questo momento. A dirlo è Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Asolo, alle conferenzedel presidente del Consiglio Mario, del Comitato tecnico scientifico e ai pochi incontri preso i ministeri solo. L’ultima volta è stata il 22 dicembre: al consueto meeting di fine anno con la, organizzata dall’Ordine dei giornalisti, le misure di sicurezza erano chiare e scritte in un comunicato: “Distanziamento negli ambienti chiusi, riduzione delle presenze in sala e acceso consentito esibendo la mascherina”. È così almeno dall’8 aprile dello scorso anno. Attorno al premier solo gente ben protetta mentre anon si è mai vista una. Eppure servirebbero come il pane, in questo momento. A dirlo è Andrea ...

Advertising

reportrai3 : Dopo l'accordo tra il generale Figliuolo e le farmacie per la vendita delle mascherine #Ffp2 a un prezzo calmierato… - InfoAtac : #info #atac - Sino al 31 marzo 2022 per viaggiare sulla rete di trasporto pubblico è obbligatorio avere una masche… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2, Confindustria si lamenta per il limite sui prezzi. Istituto Bruno Leoni: “Non interferire con merc… - FrancoDrZap : RT @Kotiomkin: Salvini ha già detto che toglierà le accise sulle FFP2? [@BADU____ ] #FFP2 #decretoCovid #mascherine #mascherineffp2 - grafuio : RT @NonConoscoVG: Tre vaccini, mascherine FFP2 e chiedono comunque la chiusura degli stadi al pubblico. Solo qua in Italia. -