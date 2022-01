LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: è Francia contro Norvegia! L’Italia punta su Bormolini e Giacomel (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Oberhof DALLE 14.15 11.34: Lesser è il migliore al km 0.6, 1 secondo di vantaggio su Dombrovski 11.32: Dombrovski davanti a Smolski al primo rilevamento 11.30: Partito Smolski. nebbia e neve sulla pista di Oberhof. Solite condizioni al limite 11.28: La squadra maschile azzurra sarà formata dai veterani Dominik Windisch e Thomas Bormolini e dai giovani Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. 11.25: In casa Italia Lukas Hofer ha fatto sapere di non essere ancora al meglio dal punto di vista fisico ed ha preferito saltare la prima tappa dell’anno per preparare al meglio l’appuntamento di casa e i Giochi di Pechino. 11.22: In Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.15 11.34: Lesser è il migliore al km 0.6, 1 secondo di vantaggio su Dombrovski 11.32: Dombrovski davanti a Smolski al primo rilevamento 11.30: Partito Smolski. nebbia e neve sulla pista di. Solite condizioni al limite 11.28: La squadra maschile azzurra sarà formata dai veterani Dominik Windisch e Thomase dai giovani Didier Bionaz e Tommaso. 11.25: In casa Italia Lukas Hofer ha fatto sapere di non essere ancora al meglio dal punto di vista fisico ed ha preferito saltare la prima tappa dell’anno per preparare al meglio l’apmento di casa e i Giochi di Pechino. 11.22: In Coppa del Mondo ...

