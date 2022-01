Juve-Napoli 1-1: la moviola del quotidiano, manca un rigore per parte (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport analizza gli episodi più dubbi di Juve-Napoli Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna analizza Juventus-Napoli. Secondo il quotidiano mancano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport analizza gli episodi più dubbi diIl Corriere dello Sport nella sua edizione odierna analizzantus-. Secondo ilno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

annatrieste : Fatti oggettivi: il Napoli a Torino ha dato alla Juve e al calcio italiano una grande lezione di ommità ???? - sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - juventusfc : Il post #JuveNapoli ?? - MatteoDilibert3 : RT @tackleduro: ? Dumfries colpisce Alex Sandro: rigore per la Juve ? deLigt colpisce Di Lorenzo: no rigore per il Napoli Non ci sono alt… - gigicozzo : RT @PeppinInter: L'utilizzo di Zielinski, Rrahmani e Lobotka è un chiaro omaggio del Napoli alla più gloriosa Juve del passato, quando i go… -