Il campione di tiro a volo si spara per errore | addio a Cristian Ghilli | una morte terrificante a 19 anni

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si èto per sbaglio sulla mano e sull'addome durante una battuta di caccia: così è mortodijuniores. Il 19enne si trovava in un'area boschiva della provincia di Pisa quando il colpo è partito perdal fucile. Dopo l'incidente, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.si stava chinando per raccogliere i bossoli caduti a terra, quando per sbaglio ha premuto il grilletto. Dopo il trasferimento in ospedale in codice rosso, i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. Lo hanno pure sottoposto a un intervento chirurgico all'addome per arrestare la grave emorragia in corso. Purtroppo però gli sforzi sono stati vani eè morto durante l'operazione. ...