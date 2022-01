I migliori notebook da gioco del 2022

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Idasono la combinazione perfetta di potenza e portabilità, consentendo ai giocatori di godersi i loro titoli preferiti ovunque. Se stai cercando un PC portatile per portare i tuoi giochi anche in viaggio o semplicemente non vuoi un PC che occupi spazio, di seguito troverai fantastici e potenti laptop per una varietà di budget. Monitor Samsung in offerta: flat, curvo, gaming Indice contenuti Cosa cercare in undanelMigliordain assoluto: Razer Blade 15 Migliordaeconomico: ASUS ROG Zephyrus Migliordasui 1000€: Acer Nitro 5 Migliordaa 500€: Acer Aspire 5 ...