Fisco | Int | serve nuova ipotesi detrazione selettiva spese contribuente

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Labitalia) - "La giusta lotta all'evasione fiscale anche quella quotidiana sugli acquisti di beni e servizi, calcolata in oltre 19 miliardi di euro, è tra gli obiettivi del Governo da attuare, oltre che con i controlli tradizionali, attraverso la condivisione delle banche dati fiscali e l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime forfettario. Interventi totalmente condivisi dall'Istituto nazionale tributaristi (Int), che però suggerisce anche altre possibili misure: estensione fatturazione elettronica allesanitarie ed unametodologiadelledetraibili da parte del". E' quanto si legge in una nota dell'Istituto nazionale tributaristi. "Soprattutto in tema didelle, ...

L'ritiene che 'dovrebbero essere esclusi i piccoli interventi che altrimenti subirebbero una flessione poiché i relativi bonus verrebbero vanificati dai costi di certificazione ed asseverazione. ...La rata unica non convince l'(Istituto nazionale tributaristi) e Confassociazioni c he in una memoria alle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato spiegavano come resti la difficoltà di pagare un ...Roma, 7 gen. (Labitalia) - "La giusta lotta all'evasione fiscale anche quella quotidiana sugli acquisti di beni e servizi, calcolata in oltre 19 miliardi di euro, è tra gli obiettivi del Governo da at ..."La giusta lotta all'evasione fiscale, anche quella quotidiana sugli acquisti di beni e servizi, calcolata in oltre 19 miliardi di euro, è tra gli obiettivi del Governo da attuare, oltre che con i con ...