Entry list Atp Adelaide 2 2022 | i partecipanti e gli italiani presenti

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 10 al 15 gennaio. Gael Monfils guida il seeding dell’ultimo torneo in programma (insieme all’Atp 250 di Sydney) prima degli Australian Open.anche John Isner, Karen Khachanov e Marin Cilic, mentre non figurano. Tuttavia, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager figurano in cima allaa degli alternates (insieme a Rinderknech) e con ogni probabilità entreranno nel tabellone principale. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp 250 diATPGael Monfils (FRA) John Isner (USA) Karen Khachanov (RUS) Marin Cilic (CRO) Lloyd ...