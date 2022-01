E3 2022: edizione ancora in formato digitale per la variante Omicron (Di venerdì 7 gennaio 2022) Niente di fatto per il ritorno “in presenza” all’E3: l’edizione 2022 sarà ancora digitale per i rischi della variante Omicron del COVID La variante Omicron, nuovo cruccio in questa continua emergenza sanitaria, ha mietuto la sua prima (per fortuna in senso metaforico) vittima: in questo caso parliamo dell’E3 2022, che dovrà ancora optare per un’edizione digitale. Sebbene l’ESA (Entertainment Software Association) abbia avuto dei piani differenti, la pandemia ha di nuovo costretto l’ente a mettere in primo piano la salute degli ospiti e dei rappresentanti dei publisher. Di certo è meglio della cancellazione con cui abbiamo fatto i conti due anni fa. Comunque, questo è il secondo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 gennaio 2022) Niente di fatto per il ritorno “in presenza” all’E3: l’saràper i rischi delladel COVID La, nuovo cruccio in questa continua emergenza sanitaria, ha mietuto la sua prima (per fortuna in senso metaforico) vittima: in questo caso parliamo dell’E3, che dovràoptare per un’. Sebbene l’ESA (Entertainment Software Association) abbia avuto dei piani differenti, la pandemia ha di nuovo costretto l’ente a mettere in primo piano la salute degli ospiti e dei rappresentanti dei publisher. Di certo è meglio della cancellazione con cui abbiamo fatto i conti due anni fa. Comunque, questo è il secondo ...

Advertising

Coninews : Parte da Sydney il nuovo anno del tennis tricolore. ?? Domani il debutto con il primo match dell'edizione 2022 dell… - Lisa_Salustri : RT @UniMoviesBlog: La #HollywoodForeignPressAssociation ha annunciato in queste ore l'edizione 2022 degli annuali #GoldenGlobeAwards vivrà… - RomanoAng : RT @santegidionews: La parola di Dio ogni giorno 2022: L’opera di Vincenzo Paglia è giunta quest’anno alla 20ma edizione. E' un diario di p… - FrancescoTedes2 : RT @santegidionews: La parola di Dio ogni giorno 2022: L’opera di Vincenzo Paglia è giunta quest’anno alla 20ma edizione. E' un diario di p… - iuba73 : RT @valigiablu: Grazie @gcastaldo per la donazione ?? > Crowdfunding per sostenere l'edizione 2022 di Valigia Blu -