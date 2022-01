Dal 10 gennaio green pass rafforzato per accedere agli impianti sciistici (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal 10 gennaio sulle piste del Friuli Venezia Giulia si scia solo con green pass rafforzato. Il decreto legge del governo del 30 dicembre cambia le regole dello sci e prevede che sugli impianti sciistici non sia più necessario solo il green pass base, ma quello rafforzato (rilasciato se è stato completato l’intero ciclo vaccinale o si è guariti dal Covid).Nei sei comprensori della regione – dove finora è richiesto il certificato verde per poter utilizzare gli impianti “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti), mentre si può sciare senza green pass utilizzando impianti di risalita aperti – da lunedì si potrà accedere ... Leggi su udine20 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal 10sulle piste del Friuli Venezia Giulia si scia solo con. Il decreto legge del governo del 30 dicembre cambia le regole dello sci e prevede che suglinon sia più necessario solo ilbase, ma quello(rilasciato se è stato completato l’intero ciclo vaccinale o si è guariti dal Covid).Nei sei comprensori della regione – dove finora è richiesto il certificato verde per poter utilizzare gli“chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti), mentre si può sciare senzautilizzandodi risalita aperti – da lunedì si potrà...

