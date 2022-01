Burger di Tonno | per un secondo da leccarsi i baffi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Isono sempre unsuper sfizioso che ci può enormemente aiutare quando non abbiamo idea di cosa preparare per cena oppure per un pranzo veloce. Una ricetta sicuramente da segnarsi è quella deidi, perfetta sia per grandi che per piccini. Gli amanti delin scatola ameranno questa ricetta e sicuramente la utilizzeranno per gustarlo in un modo decisamente diverso dal solito. Abbiamo bisogno solo di una manciata di minuti e di infilare il nostro grembiule. Per preparare questo piatto abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 1 uovo 1 cucchiaio di maionese 40 gr di pangrattato prezzemolo tritato fine 1 scatoletta dial naturale 80 gr di parmigiano 1 cucchiaino di succo di limone 1 cucchiaino di paprika Sale Pepe Preparazione delle ...