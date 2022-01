Birmania | medici e infermieri in protesta sfidano i militari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Birmania medici

ANSA Nuova Europa

Inuna parte significativa dell'assistenza sanitaria viene fornita al di fuori degli ospedali statali, da parte deie degli infermieri che si oppongono ai militari e sono fedeli invece al ...... comandante in capo delle Forze armate della, che con il colpo di Stato del 1° febbraio ... Questo Paese ha più uomini armati che. Questa è un'aberrazione ripugnante". "Un nuovo mondo è ...YANGON - In Birmania una parte significativa dell'assistenza sanitaria viene fornita al di fuori degli ospedali statali, da parte dei medici e degli infermieri che si oppongono ai militari e sono fede ...Il caso Djokovic, le migliaia di bottiglie di rum lituano comperate da Taiwan, la lezione dimenticata della sindaca di Washington, l’incubo (e le prospettive) della pensione per chi vivrà oltre i cent ...