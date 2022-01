ATP Adelaide 2022 | avanzano in semifinale Monfils | Khachanov e Cilic Con loro ci sarà l’australiano Kokkinakis

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuna sorpresa nei quarti di finale dell’ATP 250 di. Sul cemento outdoor australiano passano senza grossi problemi Gael, Karene Marin. Bene ancheThanasi, che raggiunge così le prime tre teste di serie in. Nel primo match di giornata arriva il facile successo di. Il croato (numero 30 del ranking) sconfigge per 6-3 6-2 la testa di serie numero 7, il serbo Laslo Djere, e accede al penultimo atto del torneo. Tra lui e la finale ciora la sfida contro il russo(n.29 del ranking), uscito vittorioso oggi dal match contro il bulgaro Egor Gerasimov per 7-5 6-3 in un’ora e 57 minuti. Nella parte alta del tabellone, invece, la ...

Advertising

lorenzofares : Domani si torna! Mie prime telecronache del 2022 su @SuperTennisTv e SuperTennix da Adelaide ???? con 2 incontri che… - RicoLeo1023 : Thanasi #Kokkinakis batte in tre set Ymer e torna a giocare una semifinale #ATP dopo quattro anni e mezzo. Sarebbe… - riviera24 : Atp Adelaide 1, il sanremese Mager cede a Gerasimov - Riviera24 - livetennisit : ATP 250-WTA 500 di Adelaide: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) - sportface2016 : Atp #Melbourne 2022: #Nadal sfiderà #Griekspoor ai quarti, out #Opelka. Ad #Adelaide, #Monfils debutta con una vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Adelaide

Adcontinua senza particolari intoppi anche la marcia di Gael Monfils e Marin Cilic: ...Cup, Spagna in finale Per la seconda volta in tre anni, la Spagna raggiunge quanto meno la finale ...Tutto pronto per una nuova giornata di tennis ad, Australia, dove è in corso un torneo combined/WTA. Si parte alle 01:30 della notte tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio. Si parte con Rybakina contro Doi sul Centre Court, mentre più tardi ...Rafa Nadal supera il taglio dei quarti di finale nel ‘250’ di Melbourne senza giocare. Non necessariamente una buona notizia, data la necessità di mettere match nelle gambe. Dà forfait a causa di un p ...Lo spagnolo supera senza giocare i quarti dell'Atp australiano, uno dei tornei di preparazione all'Australian Open, per il ritiro di Griekspoor. Tra ...