Udinese, UFFICIALE: Samir è un nuovo difensore del Watford (Di giovedì 6 gennaio 2022) Samir lascia l’Udinese. Il comunicato UFFICIALE del club friulano che ha annunciato la cessione del brasiliano al Watford L’Udinese, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato la cessione di Samir al Watford a titolo definitivo. COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samir al Watford Fc. Il difensore brasiliano lascia il Friuli dopo 6 anni in cui si è consacrato ai massimi livelli contribuendo al raggiungimento di tante soddisfazioni in bianconero e indossando anche la fascia da capitano nell’arco delle 147 partite in cui ha difeso i nostri colori tra campionato e Coppa Italia con 6 reti realizzate. Grazie al suo percorso di crescita ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022)lascia l’. Il comunicatodel club friulano che ha annunciato la cessione del brasiliano alL’, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato la cessione diala titolo definitivo. COMUNICATO – «Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivoalFc. Ilbrasiliano lascia il Friuli dopo 6 anni in cui si è consacrato ai massimi livelli contribuendo al raggiungimento di tante soddisfazioni in bianconero e indossando anche la fascia da capitano nell’arco delle 147 partite in cui ha difeso i nostri colori tra campionato e Coppa Italia con 6 reti realizzate. Grazie al suo percorso di crescita ...

