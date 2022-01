(Di giovedì 6 gennaio 2022) La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma ora è arrivata l’ufficialità.Vitality si rinforza con tre ex membri di Astralis, ovvero Peter “” Rasmussen, Emil “” Reif e l’allenatore Danny “” Sørensen. Il trio danese andrà a rinforzare un roster che già può contare sul due volte miglior giocatore di CS:GO al mondo, Mathieu “ZywOo” Herbaut, ma anche su Dan “apEX” Madesclaire e Kévin “misutaaa” Rabier (tutti e tre francesi): in questo modo Vitality assume senz’altro una dimensione più “internazionale”. D’altronde era parsa fin troppo chiara l’intenzione dell’organizzazione di esports di migliorare la formazione dopo una stagione come quella passata che non è stata all’altezza delle aspettative. We’re more than ready to compete at the highest level: 2022 here we are. #WatchUsFollowUs ...

esports247_it : Team Vitaliy ufficializza dupreeh, Magisk e zonic (grazie ad un fondo)

