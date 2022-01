Spezia - Verona, le pagelle: Caprari è l'uomo in più, 7,5. Agudelo combina poco: 5 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Respinge Lasagna al primo assalto e para quel che può. Sui gol non poteva. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Respinge Lasagna al primo assalto e para quel che può. Sui gol non poteva. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - IdiotHunter3 : @MaryDiDio2 Ancora??! Abbiamo bisogno di un allenatore, cazzo, un allenatore!! Giusto per chiarire il concetto di a… - futbolentucasa : #calcio #serieA Final Sampdoria 1-2 Cagliari, Lazio 3-3 Empoli, Spezia 1-2 Verona, Sassulo 1-1 Genoa -