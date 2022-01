Milan-Roma 3-1, Mourinho: “Basso livello tecnico. Rigore Abraham? Var avrebbe dovuto bere un thè” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Troppi errori a livello tecnico, dobbiamo migliorare su questo. Siamo rimasti sempre in partita anche sul 2-0 e fino a momento di espulsione di Karsdorp. Partita a livello tecnico bassa. Abbiamo sbagliato le cose basiche del calcio. Il secondo gol e l’ultimo Rigore sono due esempi di tante situazioni simili in cui perdiamo palla con una facilità tremenda”. Così José Mourinho ai microfoni di di Dazn commenta la sconfitta per 3-1 in Milan-Roma. Analizzato quanto fatto dai giallorossi, il portoghese continua focalizzandosi sugli episodi che hanno caratterizzato il match: “Per parlare di problemi tecnici, devo parlare anche dell’arbitro e del var, perché ancora non mi è arrivata nessuna immagine in cui si vede chiaramente il primo Rigore. ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Troppi errori a, dobbiamo migliorare su questo. Siamo rimasti sempre in partita anche sul 2-0 e fino a momento di espulsione di Karsdorp. Partita abassa. Abbiamo sbagliato le cose basiche del calcio. Il secondo gol e l’ultimosono due esempi di tante situazioni simili in cui perdiamo palla con una facilità tremenda”. Così Joséai microfoni di di Dazn commenta la sconfitta per 3-1 in. Analizzato quanto fatto dai giallorossi, il portoghese continua focalizzandosi sugli episodi che hanno caratterizzato il match: “Per parlare di problemi tecnici, devo parlare anche dell’arbitro e del var, perché ancora non mi è arrivata nessuna immagine in cui si vede chiaramente il primo. ...

