Marc Marquez torna ad allenarsi e avverte | ' Inizia la preseason'

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Come sta? Gli appassionati della MotoGP non hanno smesso di chiederselo da quando, il 2 novembre, la Honda ha reso nota la sua assenza dalle ultime gare stagionali. Lo spagnolo è alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Marc Marquez

Come sta? Gli appassionati della MotoGP non hanno smesso di chiederselo da quando, il 2 novembre, la Honda ha reso nota la sua assenza dalle ultime gare stagionali. Lo spagnolo è alle prese con la ...E anchesi è tolto il cappello di Cosimo Curatola D anilo Petrucci è servizio pubblico. Quando ha scelto di partecipare alla Dakar - il suo primo rally raid internazionale - si era ...Come sta Marc Marquez? Gli appassionati della MotoGP non hanno smesso di chiederselo da quando, il 2 novembre, la Honda ha reso nota la sua assenza dalle ultime gare stagionali. Lo spagnolo è alle pre ...ROMA - In casa di Marc Marquez ci si prepara alla stagione 2022 di MotoGp. L'otto volte campione del mondo, reduce dalla diagnosi di diplopia, è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campionato ...