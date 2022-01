LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! Foss-Solevaag in testa (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53: Si ferma ancora la gara con Moelgg al cancelletto di partenza 13.50: Un rodeo per lo sloveno Hadalin che accumula un ritardo di 3?36 ed è 16mo 13.49: L’austriaco Gstrein riesce a limitare i danni nella parte bassa e chiude a 2?82 dalla testa, 12mo 13.48: Lo svizzero Aerni si barcamena in qualche modo e chiude con un ritardo di 3?22 ed è 14mo con tanto di dito sulla tempia a dire: questi sono matti a farci scendere in queste condizioni! 13.46: Gara ancora ferma, così non si può andare avanti… 13.45: Ritardo di 4?93 per il croato Zubcic che è 14mo 13.44: Errore in alto per Zubcic che riparte ma arriverà con un grave ritardo 13.43: Si prova a lisciare la pista ma in 40 minuti sono scesi in 15… 13.40: Ancora gara interrotta 13.37: Lo svedese Jakobsen perde tanto nel finale ma è inevitabile ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53: Si ferma ancora la gara con Moelgg al cancelletto di partenza 13.50: Un rodeo per lo sloveno Hadalin che accumula un ritardo di 3?36 ed è 16mo 13.49: L’austriaco Gstrein riesce a limitare i danni nella parte bassa e chiude a 2?82 dalla, 12mo 13.48: Lo svizzero Aerni si barcamena in qualche modo e chiude con un ritardo di 3?22 ed è 14mo con tanto di dito sulla tempia a dire: questi sono matti a farci scendere in queste condizioni! 13.46: Gara ancora ferma, così non si può andare avanti… 13.45: Ritardo di 4?93 per il croato Zubcic che è 14mo 13.44: Errore in alto per Zubcic che riparte ma arriverà con un grave ritardo 13.43: Si prova a lisciare la pista ma in 40 minuti sono scesi in 15… 13.40: Ancora gara interrotta 13.37: Lo svedese Jakobsen perde tanto nel finale ma è inevitabile ...

