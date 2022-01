L’Australia respinge Djokovic: l’atleta presenta un ricorso e la Serbia convoca ambasciatore australiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic non scenderà in campo agli Australian Open di tennis. Il campione serbo è stato respinto dalL’Australia dopo essere stato fermato dalle autorità di frontiera all’aeroporto di Melbourne per un problema al visto, ottenuto grazie a un’esenzione speciale dall’obbligo vaccinale. LEGGI ANCHE: Green pass ai guariti: dal 6 gennaio arriva il rilascio automatico Il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novaknon scenderà in campo agli Australian Open di tennis. Il campione serbo è stato respinto daldopo essere stato fermato dalle autorità di frontiera all’aeroporto di Melbourne per un problema al visto, ottenuto grazie a un’esenzione speciale dall’obbligo vaccinale. LEGGI ANCHE: Green pass ai guariti: dal 6 gennaio arriva il rilascio automatico Il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente Open per Djokovic, l'Australia lo respinge. Negato visto al numero 1 dopo una notte in aeroporto a Melbourne… - Agenzia_Ansa : L'Australia respinge Djokovic, il tennista presenta riscorso #ANSA - sole24ore : ?? #Tennis: niente Open per #Djokovic, l’Australia lo respinge. Lui fa ricorso - Rebecca32455621 : RT @sole24ore: ?? #Tennis: niente Open per #Djokovic, l’Australia lo respinge. Lui fa ricorso - EnfantProdige : I giornalisti di destra che accusano l'Australia di comunismo per il caso #DJokovic, sono gli stessi che la lodano… -