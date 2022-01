Incidente | morta 24enne infermiera in servizio a Cerignola Originaria di Trani

(Di giovedì 6 gennaio 2022)le stamattina. Vittima una donna di 24 anni,di. All’altezza di uno svincolo della strada statale 16, per cause da dettagliare, l’auto condotta dalla giovane donna si è ribaltata ed è finita fuori strada. Lache lavorava comeinsul colpo. L'articoloin di proviene da Noi Notizie..

Advertising

Agenzia_Ansa : Volontario del 118 sul luogo di un incidente scopre la sorella morta - #ANSA - sulsitodisimone : Un'infermiera del 118 è morta in un incidente d'auto nel Foggiano - NoiNotizie : Incidente: morta 24enne infermiera in servizio a Cerignola (#Foggia) - immediatonet : Incidente stradale sulla Statale 16, morta una giovane infermiera dell’Asl di Foggia - almayer78 : RT @TgRaiBasilicata: #Incidente a #Ferrandina. Un'anziana è morta investita da un'auto. #cronaca #ioseguotgr @TgrRai -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente morta

... dove èuna donna di 67 anni. Della signora non si avevano più notizie da diverse ore ed è ... un atto volontario dunque, inizialmente sospettato di essere un tragicoLa bambina purtroppo nascema non basta, qualche anno dopo un altro pesante trauma; muore anche l'ex compagna Jennifer, in unstradale. L'attore sembra collezionare lutti e dolori, ...Una giovane vita è stata spezzata da un incidente stradale avvenuto sulla SS16 nei pressi di Cerignola. A perdere la vita un’infermiera dell’ASL Foggia, originaria di Trani, che si apprestava ad andar ...Treviso, eseguita l'autopsia sul corpo di Carlotta De Rossi morta a 18 anni in un incidente: ecco cosa è emerso dall'esame ...