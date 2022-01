“Impariamo dai Magi: se abbiamo smania di sorpassi non ci accorgiamo di Dio” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Se al centro di tutto rimaniamo sempre noi con le nostre idee e presumiamo di vantare qualcosa davanti a Dio, non lo incontreremo mai fino in fondo, non arriveremo ad adorarlo”. A dirlo è Papa Francesco durante la tradizionale preghiera dell’Angelus dell’Epifania. Affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli, dopo aver celebrato messa nella basilica vaticana (leggi qui), il Pontefice ammonisce i credenti: “Se non cadono le nostre pretese, se non cadono le vanità, i puntigli, le corse per primeggiare, ci capiterà di adorare pure qualcuno o qualcosa nella vita, ma non sarà il Signore! Se invece abbandoniamo la nostra pretesa di autosufficienza, se ci facciamo piccoli dentro, allora riscopriremo lo stupore di adorare Gesù. Chi ha la smania dei sorpassi, non si accorge della presenza del Signore”. Di seguito il testo completo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Se al centro di tutto rimaniamo sempre noi con le nostre idee e presumiamo di vantare qualcosa davanti a Dio, non lo incontreremo mai fino in fondo, non arriveremo ad adorarlo”. A dirlo è Papa Francesco durante la tradizionale preghiera dell’Angelus dell’Epifania. Affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli, dopo aver celebrato messa nella basilica vaticana (leggi qui), il Pontefice ammonisce i credenti: “Se non cadono le nostre pretese, se non cadono le vanità, i puntigli, le corse per primeggiare, ci capiterà di adorare pure qualcuno o qualcosa nella vita, ma non sarà il Signore! Se invece abbandoniamo la nostra pretesa di autosufficienza, se ci facciamo piccoli dentro, allora riscopriremo lo stupore di adorare Gesù. Chi ha ladei, non si accorge della presenza del Signore”. Di seguito il testo completo ...

