(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Molto probabilmente ha avuto unera allae la sua autovettura è finita per scontrarsi. Unè decedutolache era acconto è rimasto. il fatto è avvenuto in via Rota a Sorrento. Sul post sono giunti i vigili del fuoco di Piano di Sorrento che stanno operando per estrarre l’dall’abitacolo. Sul posto anche il magistrato di turno, carabinieri e Polizia di Stato, i cui uomini sono stati i primi ad intervenire. I Vigili Urbani stanno in questo momento bloccando l’accesso alla strada per consentire le operazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Ha un #Malore mentre guida: #Morto un uomo, ferita la #Moglie ** - gallina_di : Malore improvviso mentre era al lavoro, Le Grazie piange la scomparsa di Giovanni Quarta - Citta della Spezia ???? EF… - InFoDifesa : Malore mentre cena al ristorante: morto il colonnello dei #Carabinieri Fabio Pasquariello - - cdsnews : Malore improvviso mentre era al lavoro, Le Grazie piange la scomparsa di Giovanni Quarta - iltirreno : ?? L'uomo ha avuto un malore a pochi metri da casa. Per un’ora i soccorritori hanno cercato di rianimarlo ?? di Feder… -

Ultime Notizie dalla rete : malore mentre

Il sindaco di Asso Tiziano Aceti : "Mi hanno detto di questoma non so altro. La persona coinvolta non è di Brazzova". Giovanni CristianiL'Arma dei Carabinieri è in lutto per la scomparsa di Fabio Pasquariello, tenente colonnello morto a 57 anni a causa di unimprovviso accusatostava cenando al ristorante con alcuni ...Lacrime di dolore a Marcianise per la scomparsa del piccolo Gennaro. Il bimbo, come riporta Edizione Caserta, si è sentito ...L'ufficiale dei carabinieri aveva lavorato su casi particolarmente complessi come gli omicidi Tulissi e Burgato ...