Francia - La pubblicità dovrà sconsigliare luso delle auto (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'auto nuoce gravemente alla salute, esattamente come le sigarette. E in Francia, a partire dall'1 marzo, i costruttori dovranno obbligatoriamente farlo sapere nelle loro pubblicità, come già accadde dal 2007 per alcuni prodotti alimentari e le bevande ricche di zuccheri. Entro due mesi, le Case dovranno aggiungere ai loro messaggi suggerimenti come: "Per i brevi percorsi, privilegiate la camminata o la bicicletta", "Pensate a utilizzare vetture condivise", "Nella vita quotidiana, usate i mezzi pubblici". il frutto di una recente disposizione del ministero della Transizione ecologica parigino, secondo la quale gli annunci dovranno essere accompagnati anche dallo slogan "Se déplacer, moins polluer" ("Spostarsi, inquinando di meno") e dalla classe di emissioni di CO2 della vettura. La norma si applicherà a qualsiasi tipo di promozione, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'nuoce gravemente alla salute, esattamente come le sigarette. E in, a partire dall'1 marzo, i costruttori dovranno obbligatoriamente farlo sapere nelle loro, come già accadde dal 2007 per alcuni prodotti alimentari e le bevande ricche di zuccheri. Entro due mesi, le Case dovranno aggiungere ai loro messaggi suggerimenti come: "Per i brevi percorsi, privilegiate la camminata o la bicicletta", "Pensate a utilizzare vetture condivise", "Nella vita quotidiana, usate i mezzi pubblici". il frutto di una recente disposizione del ministero della Transizione ecologica parigino, secondo la quale gli annunci dovranno essere accompagnati anche dallo slogan "Se déplacer, moins polluer" ("Spostarsi, inquinando di meno") e dalla classe di emissioni di CO2 della vettura. La norma si applicherà a qualsiasi tipo di promozione, ...

