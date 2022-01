(Di giovedì 6 gennaio 2022) «Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio.» In questo modo si conclude il post con cui il noto cantantedice addio al suo amico a 4 zampe,. L’artista, solo un anno fa, aveva perso un altro, Beau. Il cantante aveva adottatopoco dopo la morte dell’altro cagnolino, seguendo quella che è la sua filosofia: adottare cani direttamente dal canile, soprattutto adulti. Un gesto che dimostra la sua grande sensibilità e tutto l’affetto che prova verso il migliore amico dell’uomo, un amore che si manifesta chiaramente nelle immagini della sua sofferenza accanto al. Leggi anche:torna ad adottare un altro cagnolino nello stesso canile: ‘Era amico di ...

Advertising

CorriereCitta : È morto Jake, l’amato cane di Tiziano Ferro: ‘Salutaci Beau’ - infoitcultura : Tiziano Ferro è disperato: è morto il suo cane Jake. L'addio social è straziante - infoitcultura : Tiziana Ferro è disperato: è morto il suo cane Jake. L'addio social è straziante - DrApocalypse : Tiziano Ferro, doloroso addio ad un altro cane, è morto Jake - AriDespairfk : jake è morto -

Ultime Notizie dalla rete : morto Jake

In lacrime, abbracciato a, il cagnone che èda poche ore: l'autore di Rosso relativo, Xdono e Sere nere lo ricorda con un post commovente. '- scrive Tiziano - , ti chiamavo Il ...e Tiziano è straziato dal dolore, ma il suo messaggio, oltre che la valenza dell'ultimo saluto al suo migliore amico ha anche l' obiettivo di sensibilizzare . Adottare cani grandi o ...Un post su Instagram con un'immagine straziante: Tiziano Ferro e il marito piangono il loro cane Jake morto. Le parole sono commoventi. "Jake ti chiamavo il ragazzo con tre cuori, due dipinti sul pelo ...Un grande dolore da affrontare per Tiziano Ferro in questa giornata di Epifania . Il cantante infatti ha pubblicato sui suoi canali social , ...