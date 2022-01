Dallera | ”Juve-Napoli? Se una squadra si lascia dietro 8-9 positivi ma che partita gioca?”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 6 gennaio 2022): “ntus-? Unacon 7-8non può scendere in campo, mancano le regole, questo non è calcio” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Daniele, giornalista, per parlare dell’attuale situazione di emergenza del calcio italiano dovuta al Vovid e del matchntus –. Queste le sue parole: SU BOLOGNA – INTER ENTUS –“Devo ammettere una mia debolezza: sono confuso come lo scenario che stiamo vivendo. Vediamo Bologna-Inter nel campo vuoto, stasera c’è il rischio chentus-riproponga la stessa scena vissuta l’anno scorso, il campionato di calcio è governato dalle ASL. Per una ...