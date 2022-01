Covid, lettera con proiettile a immunologa Viola (Di giovedì 6 gennaio 2022) lettera con proiettile ad Antonella Viola. ”E’ inaccettabile il clima di odio e violenza che queste persone che si definiscono No Vax tentano di generare – scrive su La Stampa l’immunologa – Nel loro delirio complottista, i No Vax hanno scelto noi scienziati come nemici, bersagli della loro rabbia inutile. Due giorni fa ho ricevuto una lettera di minacce a me e alla mia famiglia, accompagnata da un proiettile, in cui mi si chiede di dichiarare pubblicamente che i bambini non devono essere vaccinati. Ecco a cosa siamo arrivati! E questo anche grazie a quella parte della politica che strizza l’occhio a chi grida ‘giù le mani dai bambini’ o stupidaggini di questo tipo”. “Siamo al punto che si rischia di finire sotto scorta per aver parlato di scienza e salute, per aver detto che tra una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022)conad Antonella. ”E’ inaccettabile il clima di odio e violenza che queste persone che si definiscono No Vax tentano di generare – scrive su La Stampa l’– Nel loro delirio complottista, i No Vax hanno scelto noi scienziati come nemici, bersagli della loro rabbia inutile. Due giorni fa ho ricevuto unadi minacce a me e alla mia famiglia, accompagnata da un, in cui mi si chiede di dichiarare pubblicamente che i bambini non devono essere vaccinati. Ecco a cosa siamo arrivati! E questo anche grazie a quella parte della politica che strizza l’occhio a chi grida ‘giù le mani dai bambini’ o stupidaggini di questo tipo”. “Siamo al punto che si rischia di finire sotto scorta per aver parlato di scienza e salute, per aver detto che tra una ...

