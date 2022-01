ATP Cup, Berrettini: “Posso vincere l’Australian Open. Djokovic? Difficile parlarne” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’atmosfera è stata fantastica, e tutti i match sono stati di alto livello, sia quelli che ho giocato io che il singolare di Jannik – spero che il pubblico si sia divertito. C’erano tanti italiani e tanti russi: a noi piace tanto giocare in queste condizioni. Sicuramente l’atmosfera mi ha aiutato a dare il meglio. Come ha detto il nostro capitano abbiamo dato tutto, nonostante sia stata una cattiva giornata dal punto di vista del risultato; dobbiamo solo continuare a giocare e migliorare“. Queste le dichiarazioni di Matteo Berrettini al termine della sconfitta incassata contro la Russia di Daniil Medvedev e Roman Safiullin in Atp Cup 2022. Archiviata la delusione, il romano guarda già all’Australian Open: “Credo ci siano tanti giocatori che Possono vincere il torneo, e in quel gruppo includerei anche ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’atmosfera è stata fantastica, e tutti i match sono stati di alto livello, sia quelli che ho giocato io che il singolare di Jannik – spero che il pubblico si sia divertito. C’erano tanti italiani e tanti russi: a noi piace tanto giocare in queste condizioni. Sicuramente l’atmosfera mi ha aiutato a dare il meglio. Come ha detto il nostro capitano abbiamo dato tutto, nonostante sia stata una cattiva giornata dal punto di vista del risultato; dobbiamo solo continuare a giocare e migliorare“. Queste le dichiarazioni di Matteoal termine della sconfitta incassata contro la Russia di Daniil Medvedev e Roman Safiullin in Atp Cup 2022. Archiviata la delusione, il romano guarda già al: “Credo ci siano tanti giocatori chenoil torneo, e in quel gruppo includerei anche ...

