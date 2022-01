Zuppa di Porro 5 gennaio 2021

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)di. Superpass per gli over60, Ospedali in affanno: ma sapete perchè ?mper le nostre asurde norme burocratiche. Su cui continua il Qn. Fondo di Oggi del Corsera: Governo Draghi e lucidità decisionale e rapidità di scelte. L’ho letto due volte, hanno scritto così. Giorgetti non ci sta più. Quirinale vedrete che nascerà una maggioranza Green Pass, con Pd, berlusconiani al governo e comunisti. Il caso del tennista. Mitico Rico e i nuovi mostri sbattuti in pagina: anedottica spacciata per statistica. Quirinale: gli usa vogliono Draghi, attenzione ai positivi al voto Pnrr sette adempimenti al mese, nel frattempo non abbiamo ricostruito dopo terremoti. Aumenti retroattivi per i dipendenti pubblici anche se in pensione: ringraziamo il mitico Brunetta. Inchiesta sulle centrali nucleari by Rep. il procuratore di Torino risponde piccato sulla Stampa a ...